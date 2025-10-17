Суд Нижнего Тагила отказал бывшему топ-менеджеру «Нота-Банк» Ерохину в УДО

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении бывшему топ-менеджеру «Нота-Банк» Дмитрию Ерохину, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он был осужден в августе 2024 года вместе с четырьмя другими лицами за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В результате преступных действий банку был причинен ущерб в размере более 26 млрд руб. Дмитрий Ерохин получил 11 лет колонии общего режима и штраф в 2,5 млн руб. Наказание он отбывает в Нижнем Тагиле.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд учел положительную характеристику от администрации исправительного учреждения, но решил, что цели наказания не достигнуты. Суд посчитал, что Ерохин нуждается в полном отбывании назначенного наказания. Постановление суда может быть обжаловано.

Как сообщал «Ъ», экс-совладельцы «Нота-банка» при помощи своих сотрудников организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались. В результате из банка было выведено более 26 млрд руб.

Кроме того, еще в марте 2019 года Дмитрий Ерохин и его брат Вадим были осуждены по другому уголовному делу . Они были признаны виновными в особо крупных растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получили соответственно восемь с половиной и шесть лет колонии общего режима. В 2021 году Дмитрий Ерохин уже пытался выйти на свободу досрочно, но ему отказали.

В настоящее время в производстве суда находится ходатайство Дмитрия Ерохина о замене наказания в виде лишения свободы более мягким видом, а также ходатайства Вадима Ерохина, осужденного тем же приговором Останкинского районного суда Москвы, об УДО и о замене наказания более мягким видом наказания.

Мария Игнатова