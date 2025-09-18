Застройщику муниципального дома в Приокском районе выдали предостережение

Прокуратура Нижнего Новгорода после выездной проверки на площадку строительства дома по улице 40 лет Победы в Приокском районе выдала генподрядчику предостережение о недопустимости нарушения сроков исполнения работ. Об этом сообщили в ведомстве 18 сентября 2025 года.

Прокурор Игорь Мокичев проверил исполнение муниципального контракта, заключенного в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: многоквартирный дом №40 строят для расселения аварийного фонда.

Заказчиком работ выступает МКУ «ГлавУКС», исполнителем — ООО СК «Высотспецстрой». Насколько генподрядчик отстает по срокам, не уточняется.

Контракт на строительство дома заключили в 2024 году. По информации с сайта госзакупок, завершить работы требуется до конца 2025 года. Стоимость контракта сейчас составляет 1,8 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», строительство еще одного дома под расселение в Нижнем Новгороде, на улице Зайцева, подорожало на 67 млн руб., а срок завершения работ перенесли с 10 ноября 2025 года на 28 февраля 2026 года.

Галина Шамберина