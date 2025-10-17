Ростовская область привлечет 19 млрд рублей в развитие СПГ

Ростовская область привлечет инвестиции в размере 19,2 млрд руб. на развитие рынка сжиженного природного газа. Региональное правительство заключило соглашения с двумя компаниями — ООО «ДББ» и ООО «Газпром СПГ технологии».

По данным пресс-службы правительства области, совместно с ООО «ДББ» в 2023 году в области построили первый в России малотоннажный комплекс по сжижению газа на преимущественно отечественном оборудовании ростовской компании «Шельф». В Октябрьском районе запустили криозаправочные пункты.

«ООО «Газпром СПГ технологии» планирует возвести два более мощных комплекса и два криозаправочных пункта. Площадка для одного комплекса уже определена в Октябрьском районе. Место для второго выбирают среди Азовского, Семикаракорского, Красносулинского и Каменского районов»,— пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Валентина Любашенко