«Русская община» будет патрулировать железнодорожный вокзал в Екатеринбурге
Общественное движение «Русская община» объявило о начале патрулирования на железнодорожном вокзале «Екатеринбург-Пассажирский». Как сообщили представители организации в Telegram-канале движения, дружинники будут регулярно помогать полиции, как это уже происходит на улице Вайнера.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам общественников, в ходе совместных действий с полицией уже были задержаны лица, находящиеся в розыске, а также дебоширы и граждане в состоянии алкогольного опьянения.
«Русская община» — создана в 2020 году. Позиционирует себя как организация для объединения русских людей на основе взаимопомощи. В Екатеринбурге, по сообщениям СМИ, она действует с мая 2023 года. В городской группе движения «Вконтакте» 199 тыс. подписчиков, в Telegram-чате — 25,9 тыс.
«Это только начало нашей работы на этом стратегически важном объекте, и мы намерены и дальше вносить свой вклад в безопасность и порядок в нашем городе»,— говорится в сообщении.
В Екатеринбурге привлекать дружинников из «Русской общины» на помощь правоохранительным органам стали в 2024 году. Ранее «Ъ-Урал» писал, что участники «Русской общины» заявили о готовности обеспечивать порядок в общественном транспорте Екатеринбурга после того, как на Вторчермете 16-летний школьник выстрелил в водителя трамвая из пневматического пистолета.