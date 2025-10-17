В Московском районе Петербурга передумали засыпать пруд-котлован

Пруд на месте оставшегося с советских времен котлована у пересечения Пулковского шоссе и Дунайского проспекта решили не засыпать вопреки изначальному проекту благоустройства. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Московского района Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Безымянный сквер неподалеку от домов 15, к.2 и 13, к.4 по Пулковскому шоссе, в котором находится пруд «Лунный серп»

Фото: Скриншот «Яндекс Карты» Безымянный сквер неподалеку от домов 15, к.2 и 13, к.4 по Пулковскому шоссе, в котором находится пруд «Лунный серп»

Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

Водоем с неофициальным названием «Лунный серп» в безымянном сквере неподалеку от домов 15, к.2 и 13, к.4 по Пулковскому шоссе появился на месте вырытого в 1980-х в рамках строительства соцобъекта котлована. В районной администрации запланировали благоустройство зеленой зоны в 2026 году. Согласно проекту, пруд должны были засыпать.

Одной из причин такого решения называли находящиеся в нем сваи. «Строительный котлован обводнен, частично свайное поле расположено ниже под водой и представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с чем задание на проектирование не предполагает сохранение обводненного строительного котлована»,— заявляли чиновники.

Накануне экс-зампред комитета по благоустройству Петербурга, а ныне вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Лариса Канунникова сообщила изданию, что администрации Московского района рекомендовали не засыпать пруд. Сваи госпожа Канунникова также советовала не убирать, поскольку это может открыть доступ к подземным коммуникациям. Это также угрожает гнездам птиц, которые могут находиться на сваях, считает она.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что власти показали рендеры обновленного Малоохтинского парка в Петербурге.

Артемий Чулков