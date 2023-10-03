Власти показали рендеры обновленного Малоохтинского парка в Петербурге

Малоохтинский парк в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга благоустроят в два этапа. Основные работы планируют завершить в 2025 г., в 2026 году — обновят часть территории за лицеем № 533. Проект общественного пространства опубликовала пресс-служба районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Главным изменением станет пруд, к которому сделают плавный спуск и ступени. Также на территории парка появятся площадки для занятия спортом, места для отдыха с лавочками и экотропа.

Благоустройство парка пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Московском районе Санкт-Петербурга завершили комплексное благоустройство парка Авиаторов. Новое общественное пространство получило несколько зон отдыха – для детей, подростков и пенсионеров.

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