На складах и рынках в Аксайском районе нашли иностранных работников без документов

В Аксайском районе полицейские провели рейд по выявлению незаконной миграции на рынках и складах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе проверок правоохранители выявили шестерых иностранцев, работавших без разрешительных документов. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении, в их отношении также приняты решения о выдворении их за пределы страны.

Помимо этого, полицейские установили, что несколько работодателей незаконно привлекли иностранных граждан к труду. Установление всех обстоятельств нарушений продолжается.

Константин Соловьев