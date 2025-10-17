На складах и рынках в Аксайском районе нашли иностранных работников без документов
В Аксайском районе полицейские провели рейд по выявлению незаконной миграции на рынках и складах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
В ходе проверок правоохранители выявили шестерых иностранцев, работавших без разрешительных документов. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении, в их отношении также приняты решения о выдворении их за пределы страны.
Помимо этого, полицейские установили, что несколько работодателей незаконно привлекли иностранных граждан к труду. Установление всех обстоятельств нарушений продолжается.