В Курской области введут механизм казначейского сопровождения госконтрактов

Все государственные контракты, заключенные в Курской области, будут обеспечены казначейским сопровождением. Механизм позволит проконтролировать расходование бюджетных средств. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам встречи с замруководителя Федерального казначейства Александром Демидовым.

По словам господина Хинштейна, региону из федерального бюджета выделяются «колоссальные средства» на восстановление приграничья и важно обеспечить контроль «каждого бюджетного рубля»: «Увы, наш регион имеет противоположный опыт "освоения" государственных денег. Повторения подобного не допущу».

Благодаря механизму казначейского сопровождения, оплачены будут только те объемы работ, которые действительно выполнены, что будет подтверждаться соответствующими документами и личной проверкой сотрудников казначейства. Также на протяжении всего времени исполнения госконтракта будет проводиться мониторинг его исполнителей на предмет возможных рисков — от хищения средств до банкротства. Информация о контрактах подрядчиков, их статусах и передвижении средств будет попадать на единую цифровую платформу.

В начале октября Александр Хинштейн прокомментировал хищения на строительстве мемориала «Курская битва». По предварительной оценке прокуратуры, при строительстве мемориального комплекса подрядчиком якобы было похищено не менее 24 млн руб.

