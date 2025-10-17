Торговая палата США обжалует в суде увеличение стоимости рабочих виз

Торговая палата США подала в суд на решение администрации президента США Дональда Трампа повысить сборы за рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных сотрудников до $100 тыс.

Торговая палата — профессиональная организация, которая продвигает интересы американского бизнеса и в которую входит около 300 тыс. компаний,— назвала введение таких сборов «незаконным», потому что размер сборов должен зависеть от расходов властей на обработку и выдачу виз, а не устанавливаться произвольно. По ее мнению, повышение сбора нанесет «существенный ущерб» американскому бизнесу.

«Новый визовый сбор в размере $100 тыс. сделает для американских работодателей, особенно стартапов, а также малого и среднего бизнеса, нерентабельным использование программы H-1B, которая была создана Конгрессом именно для того, чтобы обеспечить американским компаниям всех размеров доступ к международным талантам, необходимым им для развития деятельности здесь в США»,— заявил вице-президент и директор по политическим вопросам Торговой палаты Нил Брэдли. В администрации президента США пока никак не прокомментировали этот иск.

Financial Times ранее подсчитала, ссылаясь на статистику Иммиграционной службы США, что дополнительные расходы американских компаний из-за повышения сборов за визы H-1B могут составить $14 млрд.

Яна Рождественская