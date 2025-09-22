Решение Трампа повысить визовые сборы обойдется американскому бизнесу в $14 млрд

По подсчетам Financial Times, ссылающейся на статистику Иммиграционной службы США, расходы американских компаний в связи с указом Дональда Трампа о повышении платы за визы H-1B могут составить $14 млрд в виде дополнительных расходов.

В конце минувшей недели президент США подписал указ о повышении в 100 раз платы за визу, по которой технологические и прочие инновационные компании страны активно привлекают талантливых работников из других стран. Решение вызвало реакцию не только в странах Азии, откуда американские компании активно нанимают программистов, системных инженеров и других высококвалифицированных сотрудников, но и в самих США.

По итогам прошлого года Иммиграционная служба США выдала около 141 тыс. виз H-1B. Если ее стоимость вырастет в 100 раз — до $100 тыс. за визу, американским компаниям придется заплатить $14 млрд. Примерно две трети получателей таких виз работают в IT-индустрии США.

В топ-10 компаний, где работает большинство обладателей виз H-1B, входят Amazon, Microsoft, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Apple, Google. Юристы, представляющие интересы крупных американских компаний, сообщили Financial Times, что их клиенты ожидают дальнейших разъяснений по визам от Госдепа США. Компании также рассматривают возможность подачи иска, чтобы оспорить предлагаемые сборы.

