На юге России выдано 48 тысяч ипотек на 187 млрд рублей

За 9 месяцев 2025 года жители Юга России и Северного Кавказа получили 48 тыс. жилищных кредитов на 187 млрд руб. Три четверти от общей суммы ипотечной поддержки пришлось на регионы ЮФО, более 24% — на СКФО. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналитики отмечают рост спроса на покупку недвижимости, как за собственные средства, так и с привлечением ипотеки. За последние полгода число сделок на юге России без ипотеки удвоилось, динамика роста объема полученных жилищных кредитов с начала июня составила 47%.

Лидерами по покупке жилья без ипотеки остаются Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. На них пришлось 81% инвестиций в покупку новостроек. На вторичном рынке заключено около 21 тыс. сделок на 56 млрд руб., где также три четверти вложений — доля Кубани, Дона и Ставрополья.

«Основными драйверами роста южного рынка недвижимости во второй половине 2025 года остаются применение льготных госпрограмм, расширение предложения девелоперами форматов и видов расчетов, а также растущая востребованность механизма эскроу-счетов»,— отметила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

Отмечается, что за 9 месяцев 2025 года в регионах проведены около 21 тыс. сделок без ипотеки. Причем, в июле-сентябре на Юге и в СКФО их заключено в два раза больше, чем по итогам первого квартала 2025 года. В топ-5 по динамике роста в этом сегменте рынка недвижимости — Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Крым и Севастополь.

Наталья Белоштейн