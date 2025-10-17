На Дону сотрудников МЧС обучают управлению беспилотниками

В Ростовской области специалистов МЧС обучают управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Инспекторы государственного пожарного надзора, госинспекции по маломерным судам и сотрудники испытательной пожарной лаборатории – всего 12 человек – изучали сборку, пилотирование, программирование и мелкий ремонт беспилотных авиационных систем. Уточняется, что сотрудники смогут применять беспилотники при мониторинге окружающей обстановки, выявлении нарушителей правил безопасности и проведении спасательных операций.

Константин Соловьев