Свыше 500 свердловчан поставили прививки в выездных пунктах вакцинации за неделю

В Свердловской области более 500 жителей поставили прививки в выездных пунктах вакцинации в торговых центрах за неделю, передает региональный департамент информационной политики.

Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова рассказала, что в рамках прививочной кампании против гриппа вакцинированы более 1,2 млн уральцев. Благодаря финансированию из федерального и регионального бюджетов регион уже получил порядка 1,3 млн доз вакцины, ожидается поступление еще почти 513 тыс. доз.

Напомним, с 10 октября в торговых центрах городов Свердловской области работают прививочные пункты, где все желающие старше 18 лет могут поставить прививку от гриппа, а также от дифтерии, гепатита В и пневмококковой инфекции.

В 37 муниципалитетах показатели вакцинации против гриппа выше среднеобластного уровня. Лидерами стали Артемовский, Таборы и Староуткинск. Минимальные показатели зафиксированы в Североуральске, Нижнесергинском и Сосьвинском округах, а также в Богдановиче.

Ирина Пичурина