В Свердловской области более 27% населения привилось от гриппа

В Свердловской области по данным на 16 октября от гриппа привито более 1 154 000 человек, что составляет 27,9% населения, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди детей охват достиг 55,2%, среди взрослых — 20,3%.

В 37 муниципалитетах показатели вакцинации выше среднеобластного уровня. Лидером стал Артемовский, где привито 54,7% населения. На втором месте Таборы с 44,1%, на третьем — Староуткинск с 41,3%. Однако в некоторых районах уровень вакцинации ниже среднего. Минимальные показатели зафиксированы в Североуральске, Нижнесергинском и Сосьвинском округах, а также в Богдановиче.

Напомним, с 3 октября на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ в Свердловской области поступило более 4 тыс. звонков. Самой популярной темой стали вопросы о вакцинации против гриппа, которые составили 17,6% всех звонков.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области продолжается вакцинация против гриппа: с 10 октября в торговых центрах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска и Асбеста работают прививочные пункты, где все желающие старше 18 лет могут поставить прививку от гриппа.

Полина Бабинцева