Пункты вакцинации открылись в ТЦ городов Свердловской области

В Свердловской области началась кампания по вакцинации от гриппа: с 10 октября в торговых центрах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска и Асбеста работают прививочные пункты, передает департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Медики будут принимать всех желающих старше 18 лет по пятницам с 12:00 до 19:00 и субботам с 10:00 до 15:00. Вакцинация бесплатна, а график и адреса можно найти на сайте регионального минздрава. Жителям нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис, СНИЛС и прививочный сертификат.

Главный эпидемиолог Среднего Урала Александр Харитонов сообщил, что в будущем в выездных пунктах планируется проводить вакцинацию от дифтерии, гепатита В, а также от пневмококковой инфекции для уральцев старше 60 лет.

На сегодняшний день уже более 1 млн жителей региона поставили прививки от гриппа, при этом в Свердловской области вакцинировались 94% медиков и 81% педагогов. Почти на 72% против гриппа привиты дети и подростки до 18 лет.

Напомним, в Свердловской области на прошлой неделе зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ на 14%: всего зарегистрировано 31,9 тыс. случаев, из которых 15,1 тыс. пришлись на Екатеринбург, при этом уровень заболеваемости остается в пределах средних значений. В больницы региона в начале недели поступила новая партия из 198 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп».

Ирина Пичурина