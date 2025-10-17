Кремль выразил соболезнования родным военкора Ивана Зуева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким военного корреспондента «РИА Новости» Ивана Зуева. Журналист погиб 16 октября в Запорожской области в результате ударе БПЛА.

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

«Это преступление,— сказал представитель Кремля на брифинге.— Конечно же, виновные должны понести ответственность».

При ударе был ранен коллега Ивана Зуева, военкор Юрий Войткевич. Он перенес операцию и находится в стабильном состоянии, сообщал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Дмитрий Песков пожелал господину Войткевичу скорейшего выздоровления.

Иван Зуев работал в «РИА Новости» несколько лет, ему присуждали ведомственные и государственные награды. В марте президент России Владимир Путин объявил журналисту благодарность.

