Раненого военкора «РИА Новости» Войткевича доставят в Москву после операции

Тяжелораненого военного корреспондента «РИА Новости» Юрия Войткевича после операции доставят в Москву. Об этом сообщил генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Операция уже прошла успешно, Юрий Войткевич находится в стабильном состоянии.

В спасении раненого военкора Дмитрий Киселев поблагодарил российское Минобороны. «Мы очень благодарны Министерству обороны за заботу и содействие в спасении, …за отношение к военкорам, которое мы чувствуем каждую минуту»,— сказал он.

Юрий Войткевич уже освещал вооруженные конфликты в горячих точках и ранее был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, уточняет «РИА Новости».

Еще один военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зуев погиб в результате удара БПЛА в Запорожской области при выполнении журналистского задания.