Венесуэла разворачивает войска и ополчение после ударов США в Карибском море

Венесуэла перебрасывает войска на побережье Карибского моря. Это стало ответом на удары ВВС США в Карибском море и наращивание американского военного присутствия в этом регионе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране планируется мобилизовать миллионное ополчение. «Народ готов к бою, готов к борьбе»,— заверил он. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего офицера колумбийской разведки Альберто Ромеро, власти Венесуэлы также рассчитывают на находящиеся на территории страны колумбийские вооруженные повстанческие группы, такие как «Армия национального освобождения».

За последние полтора месяца США, по их собственным данным, нанесли как минимум пять ударов по судам у берегов Венесуэлы, в ходе которых погибло по меньшей мере 27 человек. Президент США Дональд Трамп и другие официальные лица Белого дома заявляли, что это часть борьбы с наркоторговлей, а эти суда перевозили наркотики. 16 октября стало известно об уходе в отставку командующего вооруженными силами США в Латинской Америке адмирала Элвина Холсиа. У него, по данным СМИ, «возникла напряженность из-за операций в Карибском море» с министром обороны Питом Хегсетом.

Как отмечают американские СМИ, США увеличивают военное присутствие в Карибском море. В частности, там наращивают число кораблей ВМС, истребителей F-35B, беспилотников MQ-9 Reaper и других вооружений. Численность войск в этом регионе достигает 10 тыс. человек. Также господин Трамп заявил, что разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции.

Яна Рождественская