В США досрочно уволен один из двух высокопоставленных чернокожих военных

Командующий вооруженными силами США в Латинской Америке, адмирал Элвин Холси уйдет в отставку в конце этого года, на два года раньше запланированного срока. С таким заявлением выступил министр обороны США Пит Хегсет. Холси является «одним из двух чернокожих четырехзвездных офицеров, возглавляющих боевое командование США», сообщает Reuters.

Агентство также уточняет, что Хегсет «не раскрыл причину отставки Холси», но по информации источников, между адмиралом и министром обороны ранее «возникла напряженность из-за операций в Карибском море». США в настоящее время наращивают военное присутствие в этом регионе под предлогом противодействия наркокартелям. С начала сентября американскими военными было нанесено минимум пять ударов по различным судам у берегов Венесуэлы, погибли 27 человек.

Представитель профильного комитета в Сенате демократ Джек Рид назвал отставку Холси «тревожной» на фоне опасений «возможной конфронтации США с Венесуэлой». По его мнению, администрация президента «игнорирует уроки предыдущих военных кампаний США и советы наиболее опытных бойцов».

Министр обороны США анонсировалкампанию по сокращению генералов и адмиралов еще в мае этого года. Он заявлял, что под сокращение попадут как минимум 20% генеральского и адмиральского состава армии США, 20% генералов Национальной гвардии и еще как минимум 10% генералов и адмиралов в рамках реорганизации Объединенного командования.

