В белгородском Грайвороне от удара дрона ранена супружеская пара

В результате детонации FPV-дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области на территории частного дома ранения получила супружеская пара. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, у грайворонцев зафиксированы минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы и баротравма. На скорой их доставляют в горбольницу № 2 Белгорода. Также на территории дома посекло забор и надворную постройку.

Еще от одного удара дрона в Грайвороне выбило стекла ГАЗели. В селе Козинка БПЛА атаковал объект инфраструктуры, из-за чего в части села временно нет электричества. Аварийные службы приступят к ремонту после согласования с Минобороны РФ. В селе Глотово разрушена надворная постройка после сброса взрывного устройства с беспилотника.

Накануне из-за атаки украинского дрона был ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 118 беспилотников и 11 боеприпасов. В результате погибли два человека, еще восемь мирных жителей пострадали.

Егор Якимов