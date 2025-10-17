Белгородский чиновник пострадал из-за удара дрона

В результате атаки украинского беспилотника на служебный автомобиль был ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Автомобиль чиновника был атакован во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. Господина Гоженко доставили в Валуйскую ЦРБ, у него диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и плеча. Виктору Гоженко оказали необходимую медпомощь, и дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

Два дня назад в Грайворонском округе в селе Козинка при атаке дрона были ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации Александр Тараник и заместитель главы Козинской территориальной администрации Людмила Тараник.

