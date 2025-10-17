Боевику Басаева дали 21 год колонии за нападение на псковских десантников

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала о вынесении приговора Исламу Бациеву — одному из членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Его признали виновным в посягательстве на жизнь правоохранителя и приговорили к 21 году строгого режима.

Бациев участвовал в нападении на псковских десантников, произошедшем 29 февраля в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Всего в атаке участвовало около 2,5 тыс. боевиков. В ходе боев, продолжавшихся до 1 марта, погибли 84 военнослужащих. Еще четыре бойца ВС РФ получили ранения.

В последний раз СКР сообщал о приговорах боевикам Басаева и Хаттаба в июле: тогда Южный окружной военный суд назначил 17 и 14 лет строгого режима двум террористам. В июне от 13 до 24 лет колонии получили четыре участника нападения.

Никита Черненко