В Ростове столярам готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц

Зарплатный максимум столяра в производственной компании в Ростове-на-Дону достигает 200 тыс. руб. На такую зарплату могут рассчитывать кандидаты с квалификационным удостоверением и опытом создания мебели по индивидуальным чертежам и дизайн-проектам. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Минимальные зарплаты— от 45 до 60 тыс. руб. в донской столице обещают сотруднику, знающему, как разные виды древесины ведут себя при обработке, умеющему работать с инструментами вручную и с помощью станков, разбирающемуся в устройстве столярных станков. Опыт работы от одного года приветствуется.

От 60 до 70 тыс. руб. в Ростове предлагают соискателю со средним профессиональным образованием, наличием квалификационного удостоверения столяра/плотника II—III разрядов, знанием технологического процесса изготовления корпусной мебели и мебельной фурнитуры, навыками чтения чертежей и схем раскроя и опытом работы от двух лет.

Кандидат с наличием квалификационного удостоверения с опытом ремонта и реставрации решетчатой, плетеной и корпусной мебели, деревянных изделий различного назначения и стажем работы от трех лет может рассчитывать на зарплату от 70 до 120 тыс. руб.

От 120 до 200 тыс. руб. в городе могут получать специалисты со всеми вышеперечисленными требованиями, но с опытом от пяти лет. Отдельное пожелание к кандидату: умение изготавливать столярные изделия по индивидуальным чертежам и дизайн-проектам.

Среднестатистический соискатель на рынке труда в Ростове — это мужчина (в 99% случаев) в возрасте 46 лет. Большинство из них (50%) имеют среднее профессиональное образование. Обычно специалисты работают на последнем месте работы в течение шести лет, и 62% из них не имеют работы на момент размещения резюме. 35% кандидатов готовы к переезду ради новой должности.

Наталья Белоштейн