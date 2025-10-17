Станцию метро «Лесная» закрыли на вход по техническим причинам
Вход на станцию метро «Лесная» закрыли в 12:16 по техническим причинам, сообщает пресс-служба метрополитена. По словам представителей подземки, такое решение приняли из-за внеплановой остановки эскалатора.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
На текущий момент «Лесная» работает только на выход. Пассажирам рекомендуют добираться до соседних станций наземным общественным транспортом.
UPD: в 12:44 станцию открыли на вход и выход.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 17 октября на красной ветке петербургского метро случился очередной сбой. На этот раз сломался состав между станциями метро «Площадь Восстания» и «Владимирская». Специалистам удалось быстро устранить неисправность.