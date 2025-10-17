У экс-замглавы Тамбовской области арестовали активы по делу основателя «Русагро»

Суд арестовал имущество и банковские счета бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Он проходит по делу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова. Об этом сообщил ТАСС.

Господина Иванова задержали 21 мая, в тот же день его отправили в СИЗО. По данным следствия, бывший чиновник мог получить от господина Мошковича взятку за общее покровительство в виде охотничьего карабина марки Blaser. С учетом оборудования стоимость оружия составила 2,6 млн руб.

Дело против Вадима Мошковича связано с мошенничеством с акциями ГК «Солнечные продукты». По данным следствия, господин Мошкович по заниженной цене купил 85% акций организации, взамен пообещав выкупить долг «Солнечных продуктов» и привлечь дополнительные инвестиции. Однако инвестиции не последовали, а фигуранты завладели активами холдинга на сумму более 47 млрд руб. Как стало известно «Ъ», в деле главы «Русагро» могут появиться новые фигуранты.

Никита Черненко