Нападающий «Вегаса» Дорофеев продолжает возглавлять гонку снайперов НХЛ

В домашней игре против «Бостон Брюинс» российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забил свой шестой гол в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В гонке снайперов он разделяет первое место с американским нападающим «Оттава Сенаторс» Шейном Пинто.

Матч завершился со счетом 6:5 в пользу хозяев. У победителей голы забили Коул Рейнхарт, Джек Айкел и Томаш Гертл. Дубль сделал Вильям Карлссон, которому удалось реализовать большинство и отличиться в меньшинстве. В составе «Бостона» шайбы забросили Таннер Жанно, Никита Задоров, Давид Пастрняк, Марк Кастелич и Майкл Эйссимонт.

«Вегас», набравший 8 очков в 5 матчах, возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Бостон» располагается на четвертой позиции в Атлантическом дивизионе, записав в актив 6 очков после 5 игр.

Таисия Орлова