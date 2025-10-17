Минобороны: российская армия взяла Песчаное и Тихое в Харьковской области

Российские военнослужащие заняли населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области. Также под контроль ВС России перешло Приволье в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Песчаное и Тихое были взяты при наступательных действиях группировки войск «Запад». 15 октября Минобороны отчитывалось о занятых Алексеевке в Днепропетровской области и Новопавловке в ДНР.

В прошлый раз армия России устанавливала контроль над населенными пунктами в Харьковской области 13 октября. Тогда была взята Боровская Андреевка.