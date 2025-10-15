Армия России взяла Алексеевку в Днепропетровской области и Новопавловку в ДНР

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Алексеевка в Днепропетровской области и Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексеевка перешла под контроль ВС России при наступательных действиях группировки войск «Восток», Новопавловка — при наступательных действиях «Центра».

Накануне российская армия взяла Балаган в ДНР. 13 октября — Московское в том же регионе и Боровскую Андреевку в Харьковской области.