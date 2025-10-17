Экс-главу ООО «Вектор» обвиняют в хищениях при выполнении гособоронзаказа

Прокуратура утвердила обвинение бывшему генеральному директору ООО «Вектор» Алексею Суркову. Ему вменяют многомиллионное хищение при выполнении гособоронзаказа. Дело направили для рассмотрения в Московский гарнизонный военный суд, сообщила пресс-служба СКР.

Как установило следствие, подконтрольные фигуранту компании заключили с госзаказчиком контракты на поставку спецоборудования и техники в 2017-2021 годах. Глава «Вектора» завышал стоимость продукции, за счет чего похитил свыше 220 млн руб. Условия контракта не были выполнены.

Для обеспечения штрафа и гражданского иска у господина Суркова арестовали активы общей суммой свыше 80 млн руб.

Как сообщал «Ъ», дело связано с поставками техники на аэродромы «Ермолино» (Балабаново), Моздок и «Чкаловский» (Щелково). В его рамках задержали трех офицеров Росгвардии, включая замначальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации ГУА Росгвардии полковника Андрея Степина. Следствие считает, что правоохранители похитили более 140,5 млн руб. в рамках заключенных с «Вектором» контрактов.

Никита Черненко