В Ставрополе продажи готовых построек для дач выросли на 23% в 2025 году

В Ставрополе продажи готовых дачных построек в третьем квартале 2025 года выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили аналитики Авито. Наибольшую долю в структуре продаж заняли бытовки — 45%, дома — 13% и бани — 7%. Самый значительный рост за год показали бани и теплицы — их покупали в два раза чаще.

По информации специалистов, спрос на готовые дома вырос на 38%. Средняя цена такой постройки составила 320 тыс. руб. Бытовки остаются востребованными — их часто оставляют на участках для хранения инструментов, техники и дров. Средняя стоимость бытовки достигла 80 тыс. руб. Продажи хозблоков выросли на 63%, их средняя цена — 50 тыс. руб.

«За год продажи готовых бань удвоились. Средняя стоимость составила 255 тыс. руб. Готовые беседки стали покупать на 38% чаще, их средняя цена — 30 тыс. руб. Спрос на веранды и террасы вырос на 9%, их строительство обходилось в среднем в 70 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Готовые гаражи заказывали на 37% чаще, средняя цена — 65 тыс. руб. Продажи навесов, которые служат бюджетной альтернативой гаражам, выросли на 96%, их средняя стоимость составила 25 тыс. руб.

Спрос на теплицы за год увеличился вдвое. Средняя цена достигла 35 тыс. руб. На площадке продаются как каркасы, так и готовые конструкции с покрытием, включая теплицы в английском стиле.

