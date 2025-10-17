Форвард «Колорадо» Ничушкин сделал дубль в матче против «Колумбуса»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Колумбус Блю Джекетс». Счет встречи — 4:1.

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Помимо Ничушкина, который впервые забил в текущем сезоне, в составе «Колорадо» отличились Кейл Макар и Брок Нельсон. Единственную шайбу в составе «Колумбуса» забросил российский защитник Иван Проворов (ему ассистировал соотечественник — форвард Кирилл Марченко). Для Проворова, который провел свой 700-й матч в НХЛ, этот гол стал первым в сезоне.

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав девять очков в пяти матчах. «Колумбус» с двумя очками в четыре играх занимает седьмое место в дивизионе Метрополитен.

Таисия Орлова