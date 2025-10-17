Хор, комедия или артефакты

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут побывать на концерте хора Валаамского монастыря, посмотреть комедию «Трое на качелях», стать участниками танцевального вечера с духовым оркестром или посетить экспозицию «Наследие степей и гор». Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

17 октября в 19:00 в пятигорском Дворце культуры «София» состоится концерт Эльдара Далгатова. По словам организаторов, солист исполнит старые хиты, «обрамленные» в современное звуковое и световое оформление.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (6+)

18 октября в 17:00 в Ставропольской филармонии — концерт классической музыки «Осенний сон». Наталья Виноградова (вокал) и Ильяс Батчаев (вокал, аккомпанемент) представят концертную программу, в которой прозвучат популярные песни, романсы из репертуара известных исполнителей XX века.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

19 октября в 19:00 на сцене концертного зала им. Шаляпина в Ессентуках выступит хор Валаамского монастыря. В год 20-тилетия творческой деятельности коллектива он планирует провести серию праздничных выступлений по всей стране. В программе — духовная музыка, русские и казачьи песни.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (12+)

Вверх

Какие спектакли посетить

17 октября в 18:00 в концертном зале им. Шаляпина в Ессентуках — опера «Дама с собачкой» в постановке Аллы Чепиноги. В основу либретто Евгения Муравьева лег одноименный рассказ Антона Чехова.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

17 октября в 19:00 в театре им. В. В. Тхапсаева во Владикавказе — спектакль по роману Бориса Васильева «В списках не значился», в постановке народного артиста Республики Северная Осетия-Алания Гиви Валиева. Пронзительная и полная жизни повесть о русском солдате, заслужившем уважение даже вражеского генерала, о крепости, чья оборона стала легендой, и о простом человеке, сделавшем выбор в пользу подвига.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

19 октября в 18:00 в Доме культуры Черкесска — комедия с элементами триллера и мистификации «Трое на качелях». Звезды театра и кино Сергей Астахов, Ярослав Бойко, Андрей Кайков и Надежда Тегунова предстанут перед зрителями героями истории о неожиданной встрече абсолютно разных людей, связанных общими обстоятельствами.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» — премьерные показы мелодрамы «Сводишь с ума». Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой «начинает сбоить» обычное зеркало. Оно показывает юной жительнице параллельную реальность: в той же самой квартире проживает тусовщик Иван.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна киноновинка — драма «Лермонтов». Пятигорск, подножие горы Машук, несколько часов до роковой дуэли. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. Однако пока никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.

Стоимость билетов — от 360 руб. (16+)

Для ценителей хоррора — фильм Бена Леонберга «Глазами пса». Преданный пес Инди переезжает вместе со своим хозяином Тоддом в загородный дом. Там обитают сверхъестественные существа. Для того, чтобы защитить самого дорогого на свете человека, отважный Инди вступает в неравную схватку со злом.

Стоимость билетов — от 480 руб. (16+)

Вверх

Чем еще можно заняться

18 октября с 10:00 в картинной галерее П. М. Гречишкина в Ставрополе пройдет персональная выставка украшений ручной работы Седы Маркарян «Симбирцитовое солнце». Симбирцит — один из ценных минералов, состоящий из окаменелых останков морских организмов, которые обитали на Земле более 100 млн лет назад.

Стоимость билетов — 200 руб. (6+)

18 и 19 октября с 10:00 в Ставропольском государственном музее-заповеднике будет работать экспозиция «Наследие степей и гор». Это собрание каменных изваяний включает 30 артефактов, среди которых есть полностью сохранившиеся и частично разрушенные статуи. Хронологический порядок их расположения отражает «последовательность археологических культур на территории Северного Кавказа».

Стоимость билетов — от 100 руб. (12+)

18 октября в 16:00 в Молодежном пространстве «Лофт» в Ставрополе состоится танцевальный вечер с духовым оркестром им. Осиновского. По словам организаторов, участников ждут аранжировки известных композиций, зажигательные ритмы и приятная атмосфера.

Вход — бесплатный (16+)

Вверх