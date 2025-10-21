Камера, мотор, ОСАГО

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября принять меры по подключению дорожных камер к проверке наличия полисов ОСАГО у автомобилистов. Запуск этого эксперимента обсуждается уже более десяти лет. «Ъ-Review» разбирался, начнут ли штрафовать водителей без «автогражданки» уже в 2025 году и как именно будет работать эта система.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сроки поджимают

В 2025 году Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину, главе МВД Владимиру Колокольцеву, председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, а также руководителям регионов завершить работу по проекту по проверке наличия полисов ОСАГО к 1 ноября. Но будет ли он реализован к этому сроку, точного понимания пока нет. Как поясняет президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, ограничений по регионам в поручении нет, поэтому сейчас прорабатывается единый механизм для всех субъектов федерации. «Как в любом большом проекте, впоследствии может быть определена последовательность включения регионов в проект исходя, например, из готовности инфраструктуры»,— поясняет он.

После полноценного запуска проекта водители без полиса ОСАГО будут сразу получать штраф, а не просто уведомление. «Для исключения вероятности разорительных штрафов за проезд за короткое время под десятками камер в настоящее время рассматривается законопроект об ограничении периодичности штрафа одним разом в сутки»,— добавляет господин Уфимцев. Сейчас инспекторы проверяют наличие ОСАГО вручную: штраф за отсутствие полиса составляет 800 руб., за повторное нарушение — уже 3–5 тыс. руб.

Из-за доработки юридических деталей проект по выявлению водителей без полиса ОСАГО с помощью камер может стартовать пока в виде эксперимента, в рамках которого будут рассылаться только уведомления, а не сами штрафы, отмечал ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и автор этого законопроекта Анатолий Аксаков.

Первыми регионами, где запустят эксперимент по контролю за полисами ОСАГО через камеры видеофиксации, могут стать Москва, Санкт-Петербург и Чувашия, говорит вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

Регионы выбраны не только с точки зрения технологической готовности, но и исходя из текущей стоимости одной аварии для водителей, поясняет заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования по моторным видам страхования «Абсолют Страхования» Михаил Мосесов. «В Петербурге эксперимент не только проверит готовность камер, но и протестирует саму гипотезу об увеличении спроса на ОСАГО через уведомления о штрафах»,— говорит он.

Как это работает

Предполагается, что после полноценного запуска проекта дорожные камеры будут фиксировать транспортные средства на дорогах общего пользования, рассказывает гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. Отправной точкой, как и по другим нарушениям ПДД, является номерной знак автомобиля. За день один автомобиль может попасть в объектив десятки, а то и сотни раз, и каждый раз камера будет делать снимок, который затем будет передаваться в информационную систему ГИБДД «Паутина». Эта система автоматически сверяет номер машины с базой данных АИС страхования, чтобы проверить наличие действующего полиса ОСАГО на конкретную дату. Если полис найден, дальше никаких действий не предпринимается. Если же договор автострахования не находится, система делает повторный запрос на следующий день. Такой «второй шанс» нужен для исключения ошибок при загрузке данных — сейчас свыше 99,7% полисов ОСАГО оформляются в электронном виде и практически мгновенно попадают в АИС страхования, но сбои все же возможны, поясняет Николай Галушин. Если при повторной проверке полис по-прежнему не найден, информация о нарушении передается инспектору ГИБДД. Он вручную проводит третью, контрольную сверку в той же базе.

Но важно понимать, что все срабатывания камер по одной машине в течение суток считаются одним случаем фиксации. Для проверки используется одно фото — система не формирует десятки дел за один день. Если после всех трех проверок наличие полиса не подтверждается, собственнику автомобиля направляется постановление о штрафе.

При этом сейчас остаются нерешенными несколько вопросов: неясно, будет ли система внедрена сразу по всей стране или только в отдельных регионах, кто именно займется рассылкой уведомлений и по каким каналам — через почту, портал госуслуг или другим способом. «Есть и технические сомнения: готовы ли камеры к тому, чтобы “схлопывать” сотни снимков одной машины в течение 24 часов в один эпизод? Эти и другие вопросы пока остаются без ответа»,— говорит глава НСИС.

Сложности и препятствия

Идея использовать дорожные камеры не только для фиксации превышения скорости, но и для проверки наличия у водителей полисов ОСАГО обсуждается уже несколько лет — впервые такая дискуссия возникла в 2012 году, вспоминает советник по взаимодействию с государственными органами страховой компании «Согласие» Денис Макаров. В октябре 2018 года тогда еще заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин (ныне первый зампред ЦБ) говорил, что «ничто не должно препятствовать использовать видеокамеры, которые сегодня контролируют скоростной режим на дорогах, и для проверки наличия у водителей полисов ОСАГО» (цитата по «Российской газете»).

В декабре того же года правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Максима Акимова рекомендовала МВД и Российскому союзу автостраховщиков интегрировать свои базы данных. Цель — создать систему автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием полиса ОСАГО, а срок исполнения определили на январь 2019 года.

Однако реализация проекта быстро столкнулась с рядом препятствий — правовых, технических и организационных. Главным юридическим барьером стало отсутствие необходимых поправок к законодательству, прежде всего к Кодексу об административных правонарушениях, отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. Нужно было закрепить возможность вынесения штрафов по данным с камер, порядок их обжалования и другие процедурные детали. Обсуждение этих поправок заняло больше времени, чем предполагалось. Споры касались прежде всего защиты прав водителей: как оспаривать ошибочные штрафы и как избежать волны судебных исков. Дополнительно возникли вопросы о защите персональных данных и сроках хранения изображений лиц водителей и пассажиров.

Организационные сложности были связаны с необходимостью выстроить взаимодействие между множеством ведомств — МВД, Минцифры, Центробанком, РСА и операторами камер.

«Основная трудность заключалась в выстраивании корректного обмена данными между базой страховщиков (НСИС) и системой ГИБДД. Речь шла о миллионах полисов, в которые регулярно вносятся изменения — при смене владельцев, номеров, оформлении машин без госзнаков. Все эти обновления должны передаваться в режиме реального времени»,— говорит гендиректор страховой компании «Астро-Волга» Ярослав Остудин. По его словам, сейчас интеграция находится в высокой степени готовности, технические ошибки сведены к минимуму. Кроме того, требовалось создать единую федеральную базу данных. Если бы система работала только на региональном уровне, информация о выявленных нарушениях в одном регионе не передавалась бы в другие и водители могли бы избежать ответственности, просто выехав за пределы субъекта федерации. Решение таких вопросов заняло годы, и сроки реализации проекта неоднократно переносились.

К настоящему моменту главный законодательный барьер снят, все необходимые поправки внесены, отмечает Айназ Хайруллина. «Несмотря на задержки, которые были обусловлены стремлением создать по-настоящему качественный и работающий инструмент, сейчас проект как никогда близок к своему запуску»,— говорят в НРА. Некоторые страховщики также отмечают, что большинство доработок уже выполнены и есть основания полагать, что к 1 ноября проект будет запущен.

Однако вероятность срыва сроков остается высокой. «Запуск может сдвинуться на несколько месяцев, что непринципиально: в таких проектах важнее надежность, чем формальное соблюдение даты»,— говорит Ярослав Остудин. «Запуск проекта на сырой технической или правовой базе не будет сопровождаться успехом. Важно исключить случаи необоснованного привлечения к ответственности тех автовладельцев, у кого есть договор ОСАГО»,— отмечает Евгений Уфимцев. Но теперь вопрос вышел на уровень поручений президента, и в РСА рассчитывают, что запуск произойдет в ближайшее время. Полноценная работа будет, вероятно, развернута в 2026 году, считают в «Согласии».

Необходимый контроль

Внедрение проверок с использованием камер необходимо осуществить как можно скорее, поскольку с 1 марта 2025 года законодательно отменена обязанность предъявления договора ОСАГО при регистрации транспортных средств и сотрудники ГАИ не проводят проверку наличия полиса, говорит директор домена ОСАГО компании «Ингосстрах» Егор Серебрянников. Это приводит к увеличению числа водителей, не застраховавших свою ответственность, что создает риски для других участников дорожного движения.

По оценкам РСА, доля автовладельцев без полиса ОСАГО в последние годы составляла примерно 7–10%.

В «Т-Страховании» считают, что рынок ОСАГО, скорее всего, увеличится на несколько процентов из-за роста числа заключенных полисов «автогражданки» на фоне более пристального внимания к водителям без договора. Соответственно, увеличится объем урегулирования страховых случаев, добавляют в «Астро-Волге».

При этом для законопослушных автовладельцев ничего не изменится, все взаимодействие будет происходить на уровне двух информационных систем — ГУОБДД и НСИС, уточняет Николай Галушин. Главное — убедиться, что в договоре ОСАГО указан госномер автомобиля. Если полис оформлен без него, система может «не увидеть» страховку и посчитать машину незастрахованной. Чтобы избежать ошибок, в базу должны быть внесены все данные о транспортном средстве, включая регистрационный номер.

Анна Абрамцева