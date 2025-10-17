Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нарышкин: Афганистан должен быть независимым государством без военных баз

Афганистан должен оставаться независимым государством без российских военных баз на его территории. Вместе с тем Россия планирует взаимовыгодное сотрудничество с этой страной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в рамках заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«И в этом (независимости республики .—"Ъ") состоит интерес и региональных государств, и прежде всего интерес граждан Афганистана»,— рассказал директор СВР журналистам (цитата по ТАСС). Господин Нарышкин добавил, что для хороших отношений с Афганистаном требуется открытый и равный диалог.

В начале октября глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Россия считает неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане «под какими бы то ни было предлогами». Советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что Россия не планирует размещать военные базы на территории республики.

