Кабулов: у России нет планов размещать военные базы в Афганистане

У России нет планов и намерений размещать военные базы и собственных военнослужащих на территории Афганистана. Об этом советник министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, отвечая на вопрос «Ъ» во время пресс-подхода на полях заседания «московского формата» по Афганистану.

Приветствуя участников заседания, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в России считают «категорически неприемлемым» размещение военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана и соседних с ним государств.

Сегодня в Москве проходит седьмое заседание «московского формата». Это первая встреча с момента приостановления террористического статуса движения «Талибан» в России.

Площадка используется Россией и региональными партнерами Афганистана (в их число входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Белоруссия) для консультаций по экономическим, политическим, гуманитарным вопросам.

Анастасия Домбицкая