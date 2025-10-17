Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал убийство военкора «РИА Новости» Ивана Зуева «преднамеренными военными преступлениями». Он добавил, что данные оператора БПЛА, который атаковал военных корреспондентов, будут установлены.

«Убийство украинскими нацистами корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и посягательство на жизнь и здоровье его коллеги, Юрия Войткевича, — это военные преступления, совершенные преднамеренно украинскими нацистами, пребывающими в страхе быть разоблаченными»,— сказал господин Мирошник цитата по «РИА Новости»).

Иван Зуев погиб в Запорожской области от удара беспилотника при выполнении журналистского задания. Его коллега военкор Юрий Войткевич был тяжело ранен.