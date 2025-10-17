Военный суд в Ростове вынес приговор 15 участникам украинского нацбатальона

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор 15 участникам украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Участников вооруженного формирования Украины Андрея Шолика, Вячеслава Байдюка, Виталия Крохалева, Дмитрия Федченко, Николая Чуприну, Виталия Грузинова, Тараса Радченко, Семена Забайрачного, Сергея Никитюка, Игоря Гайоху, Александра Таранца, Владимира Макаренко, Романа Недоступа, Владислава Ермолинского и Сергея Калинченко признали виновными по ст. 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

В суде установили, что Шолик, Байдюк, Крохалев, Федченко, Чуприна, Грузинов, Радченко, Забайрачный, Никитюк, Гайоха, Таранец, Макаренко, Недоступ, Ермолинский и Калинченко вступили в батальон и участвовали в захвате власти и изменении конституционного строя Донецкой Народной Республики. В то же время Чуприна, Радченко, Забайрачный, Никитюк, Гайоха, Таранец, Макаренко, Недоступ и Ермолинский проходили в составе батальона обучение по военной подготовке.

Помимо этого Шолик, Байдюк, Крохалев, Недоступ, Калинченко и Грузинов принимали участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Донецкой и Луганской Народных Республик.

Фигурантов дела приговорили к лишению свободы на срок от 15 до 21 года. Приговор в законную силу не вступил. Адвокаты подсудимых сообщили, что будут обжаловать приговор в военном апелляционном суде.

Константин Соловьев