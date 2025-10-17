Имущественные налоги принесут Таганрогу 448 миллионов рублей в 2025 году

Таганрог собрал 2,8 млрд руб. налогов за девять месяцев 2025 года. Это составило 63% от годового плана и на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Тelegram-канале.

«Вместе с тем исполнение бюджета в текущем году очень напряженное. Важно сохранить активность каждого жителя, предприятия, предпринимателя по соблюдению налоговой дисциплины»,— отметила глава Таганрога.

По словам госпожи Камбуловой, одной из составляющих финансовой устойчивости остаются имущественные налоги. В 2025 году город ожидает поступления около 448 млн руб. от этих видов сборов.

«Эта сумма составит около 10% от общего объема собственных доходов бюджета»,— подчеркнула Камбулова.

Валентина Любашенко