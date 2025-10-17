Норовирус стал причиной отравления учеников школы «Созвездие» в Арзамасе

Возбудителем острых кишечных инфекций в арзамасской школе «Созвездие» стал норовирус, его выявили у сотрудников пищеблока и заболевших школьников. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в школе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция. Во время проверки специалисты обнаружили в пищеблоке нарушения санитарного законодательства. Возбуждены дела об административной ответственности.

Как писал «Ъ-Приволжье», острую кишечную инфекцию выявили у восьми учеников школы «Созвездие» 16 октября, четырех семиклассников госпитализировали. Школу закрыли на карантин. Расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным Роспотребнадзора, кишечные инфекции норовирусной этиологии очень заразные. Основными симптомами заболевания являются тошнота, рвота, диарея, повышение температуры, головная боль, боль в мышцах и слабость. Чаще всего норовирус передается через грязную посуду, немытые руки, овощи и фрукты. Чтобы не заболеть, рекомендуется тщательно мыть руки перед едой, после прогулки и туалета, не есть еду, купленную с рук, употреблять в пищу термически обработанные продукты.

Елена Ковалева