В Ростовской области объем жилищного кредитования снизился на 9%

Банки Ростовской области в сентябре 2025 года выдали более 2 тыс. ипотечных кредитов на сумму почти 8,9 млрд рублей. По сравнению с августом количество выданных кредитов сократилось на 8%, а их общий объем — на 9%. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

В этот же период средний размер займа для жителей Дона снизился до 4,2 млн руб. Средний срок кредита составляет 286 месяцев, что эквивалентно 23 годам и 10 месяцам.

В целом по России в сентябре продолжилась тенденция к сезонному снижению активности на рынке ипотечного кредитования. В прошлом месяце было выдано более 84 тыс. кредитов на общую сумму 361,2 млрд руб., что на 6% и 8% меньше по сравнению с августом.

В тройке лидеров по объему ипотечного кредитования оказались Москва (46,9 млрд руб.), Московская область (30,6 млрд руб.) и Санкт-Петербург (22,12 млрд руб.). В этих регионах также зафиксированы самые крупные средние суммы кредитов: 6,7 млн руб., 5,7 млн руб. и 5,5 млн руб. соответственно.

Наталья Белоштейн