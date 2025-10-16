Глава тамбовского судебного департамента Валентин Царев уходит в отставку

Руководитель управления судебного департамента в Тамбовской области Валентин Царев сложил полномочия в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Царев

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области Валентин Царев

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области

Валентину Цареву сегодня исполнилось 70 лет. Он родился в Тамбовской области. С 1973-го по 1976 год он проходил действительную военную службу в войсковой части Мурманской области. Окончил Ивановский государственный университет по специальности «Правоведение». С 1982 года по 1987-й занимал должность судьи Моршанского районного суда. Затем, по 2013 год включительно, находился на посту его председателя. В итоге посвятил правосудию Моршанского района 31 год. В 2019 году указом президента России господину Цареву был присвоен классный чин советника юстиции РФ третьего класса. Также он удостоен нагрудного знака администрации Тамбовской области «За трудовые достижения», почетного знака Совета судей РФ «Ветеран судебной системы», медали «За отличие в службе» второй степени.

На церемонии завершения профессиональной деятельности господину Цареву вручили медаль Судебного департамента при Верховном суде РФ «За безупречную службу».

Как отметили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области, Валентин Царев считал, что приоритетом управления является «создание благоприятных условий для отправления правосудия». По его словам, это предполагает не только качественное и своевременное рассмотрение дел, но и «формирование комфортной среды», при которой участники процесса могли бы чувствовать себя «полноправными».

Кабира Гасанова