Орбан: Венгрия начала подготовку ко встрече Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что Венгрия начала готовиться ко встрече господина Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

«Венгрия — островок мира!»,— написал господин Орбан в соцсети X.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести личную встречу в ближайшее время во время сегодняшнего телефонного разговора. Господин Трамп сообщил, что саммит будет проведен в Будапеште, но точную дату он не указал. Кроме того, президенты договорились провести переговоры российских и американских высокопоставленных чиновников. Они пройдут уже на следующей неделе.

