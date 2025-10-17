Глава МИД Египта: Россию слишком поздно пригласили на саммит по Газе

Россию пригласили на саммит по урегулированию конфликта в Газе, который прошел в Шарм-эш-Шейхе 13 октября. Однако саммит организовали всего за 48 часов, поэтому приглашение российской стороне поступило слишком поздно. Об этом заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

«Россия, а также Китай, они были приглашены, и мы ценим их поддержку прав палестинцев. Мы не можем игнорировать такие крупные страны, как РФ и КНР»,— заявил Бадр Абдель Аты на брифинге в Нью-Дели (цитата по ТАСС). Он отметил, что все страны получили уведомления о саммите в очень сжатые сроки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не была представлена на саммите по Газе в Египте из-за того, что Каир согласовывал отправку приглашений с США. Он отметил, что российские власти не собираются навязывать свои услуги в вопросах урегулирования на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, Москва готова содействовать в случае, если участники саммита посчитают нужным привлечь ее к мирному процессу.

Согласно плану президента США Дональда Трампа, режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. 13 октября США, Египет, Катар и Турция на саммите в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о перемирии Израиля и палестинского движения «Хамас».