Лавров объяснил, почему Россия не представлена на саммите по Газе в Египте

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российское руководство не собирается навязывать свои услуги в вопросах мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему Россия не представлена на саммите по Газе в Египте. При этом министр подчеркнул готовность Москвы оказывать содействие в вопросах урегулирования в случае, если участники саммита посчитают нужным привлечь ее к мирному процессу.

«В России готовы участвовать в любых форматах»,— сказал министр.

Сегодня глава МИД РФ встречается с представителями СМИ арабских государств в Москве. Решение об организации пресс-конференции было принято на фоне переноса первого Российско-арабского саммита, который должен был состояться в Москве 15 октября. Как ранее узнал «Ъ», Российско-арабский саммит перенесли, так как не хотели мешать урегулированию на Ближнем Востоке и опасались, что в последний момент некоторые участники могут отказаться ехать в Москву.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Согласно договоренностям сторон, к утру 13 октября палестинское движение «Хамас» должно вернуть израильской стороне 48 живых или погибших заложников. В этот же день в Египте состоится саммит по прекращению войны в Газе. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент США Дональд Трамп. Израиль и «Хамас» заявляли, что на саммите присутствовать не будут.

Подробнее о разговоре Путина и ас-Судани — в материале «Душанбе в душу».

Анастасия Домбицкая