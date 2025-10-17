Число сделок с новостройками в Ростове выросло на 51,7% за год

Ростов-на-Дону занял пятое место среди российских городов-миллионников по числу сделок с новостройками в третьем квартале 2025 года — всего было заключено около 3,6 тыс. договоров долевого участия, что на 51,7% больше, чем год назад. По данным аналитиков «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», за три месяца активность покупателей в Ростове выросла на 21,5% по сравнению со вторым кварталом.

Лидерами квартального роста среди мегаполисов стали Самара (64,6%, около 1,4 тыс. договоров), Нижний Новгород (53,8%, около 1,8 тыс.), Уфа (49,6%, около 2,6 тыс.), Краснодар (46,7%, около 4,6 тыс.) и Пермь (32,2%, около 1,8 тыс.).

«В третьем квартале ключевая ставка снижалась дважды, что стало важным фактором роста активности покупателей», — прокомментировал Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость».

По его словам, рост числа сделок во всех 16 городах-миллионниках в третьем квартале — это ключевой сигнал начала восстановления рынка.

«На этом фоне макроэкономическая конъюнктура стимулирует покупателей, которые ранее откладывали сделки, выходить на покупку уже сейчас», — отметил Артем Советников, руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек».

Валентина Любашенко