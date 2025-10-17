Гребень антициклона принесет в Петербург солнечную погоду без дождей 17 октября

Петербург попадет под влияние гребня скандинавского антициклона 17 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Облаков в небе над городом будет немного, солнечные лучи быстро компенсируют ночные потери тепла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Воздух прогреется до 6-8 градусов, обойдется без дождей. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредили петербуржцев об утренней гололедице. Водителей и пешеходов попросили быть предельно внимательными.

Андрей Маркелов