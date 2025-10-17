В Ростовской области изменился график ноябрьских пособий и пенсий

Региональный Фонд пенсионного и социального страхования изменил график выплат детских пособий и пенсий в ноябре из-за длинных выходных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации ведомства, единое детское пособие поступит на счета получателей досрочно — 1 ноября. Материнский капитал и выплаты по отпуску по уходу за ребенком перечислят в обычные сроки.

Зачисление средств зависит от банка и способа получения. На банковские счета и карты деньги могут прийти с задержкой до трёх рабочих дней. Почта России доставляет средства с 1 по 25 число месяца по собственному графику.

В ноябре семьи получат выплаты за октябрь. Пенсии в регионе обычно приходят 10, 16 и 23 числа. Поскольку 16 и 23 ноября — воскресенья, пенсионеры получат средства на два дня раньше: 14 и 21 ноября.

Валентина Любашенко