Вэнс: ни Россия, ни Украина пока не готовы заключить мирную сделку

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ни одна сторона российско-украинского конфликта не желает достигать мирного соглашения. Об этом он рассказал в интервью Newsmax. По его словам, ни РФ, ни Украина еще не готовы заключить сделку.

«Несмотря на то, что энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов может привести людей к компромиссу, в конечном итоге у вас должны быть две стороны, которые готовы заключить сделку»,— сказал он.

«Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, когда русские склонны думать, что на поле боя они действуют лучше, чем есть на самом деле»,— сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным «способным привести к установлению мира». Он также добавил, что в течение двух недель может лично встретиться с российским президентом в Будапеште.