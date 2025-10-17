На ноябрьские праздники между Петербургом и Москвой запустят сдвоенные «Сапсаны»

Количество мест в некоторых «Сапсанах» удвоят с 1 по 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Из Петербурга в Москву сдвоенными отправятся три состава: 1 ноября — №778, 2 и 3 ноября — №780, 5 ноября — №760.

В обратном направлении количество мест увеличится в два раза в следующих поездах: 1 ноября — №760, 2 и 3 ноября — №767, 4 ноября — №781.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что РЖД удваивали количество мест в «Сапсанах» из-за ограничений в Пулково.

Артемий Чулков