Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию по проблемам отопления
Прокуратура Ростовской области запустила горячую линию для приема жалоб на нарушения законодательства в период подготовки и проведения отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Ежедневно по телефону 8 (863) 210-55-99 будут принимать сообщения о фактах нарушений закона в сфере теплоснабжения»,– говорится в сообщении.
Направить обращение также можно через интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры региона.