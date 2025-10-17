Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию по проблемам отопления

Прокуратура Ростовской области запустила горячую линию для приема жалоб на нарушения законодательства в период подготовки и проведения отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ежедневно по телефону 8 (863) 210-55-99 будут принимать сообщения о фактах нарушений закона в сфере теплоснабжения»,– говорится в сообщении.

Направить обращение также можно через интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры региона.

Валентина Любашенко